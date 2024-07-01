حكومة مصرية جديدة.. تحديات اقتصادية وإقليمية

الإثنين 01/يوليو/2024 - 11:41 م

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه وسط تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية، يترقب الشارع المصري، التغيير الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد تكليف رئاسي بعد تقديم الحكومة باستقالتها.

وأضاف "خليل"، في حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": " وشهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن ثلاث حكومات خلال 10 سنوات".

وتابع: "حكومة المهندس إبراهيم محلب كانت الأولى وبدأت عملها في يونيو 2014 التي ضمت 35 حقيبة وزارية ثم جرى إقرار تعديلين وزاريين، وتقدمت باستقالتها في سبتمبر 2015، مرورا بحكومة الدكتور شريف إسماعيل والتي شملت 33 حقيبة وزارية وشملت 4 تعديلات وزارية طوال مدتها التي استمرت لـ 3 سنوات".

وأوضح: "ثم جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عام 2018، والتي استمرت حتى العام الجاري وأجرى فيها 5 تعديلات على مدار الـ 6 سنوات، وبعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بالتغيير الوزاري الأخير، تم الإعلان عن الإطار العام والخطوط العريضة للحكومة الجديدة، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري".

وواصل: "كما سيكون ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، ويتضمن أيضا مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص".

وأتمّ: "مهام جسيمة تنتظر الحكومة المصرية الجديدة، وسط منطقة تعج بالاضطرابات والصراعات، واقتصاد عالمي يعاني من ركود واسع النطاق".