محافظة البحيرة تعلن تطبيق قرارات غلق المحال التجارية.. صور

أعلنت محافظة البحيرة، عن تطبيق قرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن غلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، حسب المواعيد المحددة اعتبارًا من مساء اليوم الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خطة لتخفيف أحمال الكهرباء بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عودة مواعيد إغلاق المحلات التجارية لحل أزمة انقطاع الكهرباء.

وتابع رؤساء المدن والقري، علي مستوي محافظة البحيرة، تنقيذ القرارات منذ الساعة العاشرة مساءًا حسب المواعيد المعلنة.

مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية

وأعلنت الحكومة عن فتح المحلات التجارية، أبوابها يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا، وتغلق في الساعة العاشرة مساءً، وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، سيتم تمديد فترة العمل لتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما يعني تخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية الحالية.

وفيما تفتح المولات التجارية، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، ستستمر فترة العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وأعلنت الحكومة، عن فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وتغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ستستمر خدمات التوصيل والتيك أواي للمنازل على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات. وفي أيام الخميس والجمعة وفي الأعياد الرسمية والإجازات، ستغلق في الساعة الواحدة صباحًا.

وفيما ستفتح الورش ومحلات الأعمال الحرفية، أبوابها يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في الساعة السابعة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وذلك لضمان توفير الخدمات الهامة للجمهور.

المحال المستثناة من قرار الغلق

ةأعلنت الحكومة المصرية، عن استثناء من المواعيد الجديدة للغلق بعض المحال التجارية مثل محال البقالة، السوبر ماركت، المخازن والأفران في جميع المحافظات.

وكما يُسمح لبعض المحال بالأنشطة الليلية مثل محلات بيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، أسواق الجملة والصيدليات، وذلك تحترمًا للخدمات الهامة التي تقدمها للمواطنين.