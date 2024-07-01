ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إغلاق المحال التجارية فى الدقهلية بأول أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء.. صور

إغلاق المحال التجارية
إغلاق المحال التجارية فى الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ عدد من رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بنطاق محافظة الدقهلية حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية من أجل الإغلاق فى العاشرة مساء نفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء  بداية من اليوم الأول من شهر يوليو 2024 في وتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات العامة والمطاعم والمولات والورش والكافيهات.

إغلاق المحال التجارية فى الدقهلية:

وقاد السيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة طلخا حملة مكبرة على المحال التجارية بنطاق شارع صلاح سالم، لمتابعة قرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما اكتفى عدد من أصحاب المحال التجارية بتخفيض الإنارة ورفضوا إغلاق محلاتهم مؤكدين ان التيار الكهربي ينقطع لأكثر من ساعتين يوميا فضلا عن وجود مطالبات لديهم من سداد قيمة إيجارات وعمالة.

 وأعلنت وزارة التنمية المحلية طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 .

txt

الخريطة الكاملة لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات بالجيزة

txt

انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية

إغلاق المحال التجارية

5AA5C8A8-4B95-43EB-8CA1-AE3C9A910F1C
5AA5C8A8-4B95-43EB-8CA1-AE3C9A910F1C
83C8BB6D-17E5-4D70-9AB7-C279AF23824D
83C8BB6D-17E5-4D70-9AB7-C279AF23824D
2981F8E2-2127-4D3C-BA93-578FA89731DA
2981F8E2-2127-4D3C-BA93-578FA89731DA
D3ABB4A1-0ED4-48FA-875E-6977E0FD8A80
D3ABB4A1-0ED4-48FA-875E-6977E0FD8A80
المواعيد الجديدة المحال التجارية المحلات العامة المطاعم الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التنمية المحلية الدقهلية قرار رئيس الوزراء رؤساء الأحياء التيار الكهربي رئيس مركز ومدينة طلخا المحال العامة رئيس مجلس الوزراء في الدقهلية