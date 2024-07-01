غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل نقلته عن مراسليها، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وتستمر قوات الاحتلال في شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي في مختلف أنحاء قطاع غزة، مما يؤدي إلى ارتكاب مجازر دموية ضد المدنيين وجرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار القاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان.

كما دمرت الطائرات الإسرائيلية مناطق سكنية بأكملها في قطاع غزة، في إطار سياسة التدمير الشامل التي يتبعها الاحتلال في عدوانه المستمر على القطاع.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى محاصرين تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل الحصار المشدد على القطاع وقيود صارمة على دخول الوقود والمساعدات الضرورية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.