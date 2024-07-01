استمرارا لخطة توسعاتها.. سبينيس تفتتح أحد أكبر فروعها وأكثرها تميزاً بالتجمع الخامس

الإثنين 01/يوليو/2024 - 11:43 م

افتتحت “سبينيس إيجيبت” فرعها التاسع والعشرين بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويشغل الفرع مساحة إجمالية تصل إلى 3000 متر مربع، مما يجعله من الفروع الأكثر تميزاً خاصة وأنه يضم جميع الأقسام بما فيها أقسام الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومستلزمات المنزل الحديث، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والأقسام الطازجة، كما أنه يتمتع بتصميمات فريدة تتناسب ومساحته الضخمة وطبيعة العملاء المميزة بالمنطقة.

ومع الساعات الاولي من الافتتاح شهد الفرع اقبالا كبيرا من العملاء واللذين ابدو اهتماما ملحوظا بالفرع خاصة وان موقع الفرع بمول Enawalks بجوار مدرسة نارمر الامريكية، وهي من المناطق المتميزة وسريعة النمو والتي تحتاج بشدة لتواجد فرع سبينيس بما يقدمه من خدمات تجارة التجزئة المتكاملة الحديثة وما توفره من تنوع وجودة عالية.

اضف الي ذلك ان الزيادة المضطردة والمتوقع المزيد في ارتفاع معدلاتها في عدد السكان بالمنطقة وتوسع الاعمال التجارية والادارية والكثافة السكانية المتزايدة يقابله نشوء ونمو متزايد لمعدلات الطلب والاحتياجات المتنوعة وهو ما تسعي سبينيس من خلال هذا الفرع لتوفيرها لهم.

ولذلك حرصت سبينيس على ان تقدم من خلال الفرع الجديد منظومة كاملة من خدمات تجارة التجزئة تجمع بين مميزات السوبر ماركت وبين خصائص الهايبر ماركت وهو النموذج الذي حققت من خلاله سبينيس نجاحات كبيرة في توفير تنوع كبير في المنتجات الغذائية وغير الغذائية بما يلبي تطلعات ويوفر احتياجات العملاء بالمنطقة.

ويحقق الفرع ايضا دعم هائل لمنصة البيع اون لاين الخاصة بسبينيس www.spinneys-egypt.com لأنه يشكل مركز انطلاق لدعم تقديم الخدمة في منطقة التجمع الخامس والمناطق المجاورة لها فمن المعروف ان فروع سبينيس تشكل قواعد لتوفير هذه الخدمة بمزايا أهمها المزيد من سرعة الاستجابة والكفاءة والجودة بفضل هذا الانتشار الجغرافي، ويمكن للعملاء ايضا تحميل تطبيق سبينيس الخاص بهواتف ال iOS و Android للاستمتاع بخدمة التوصيل المجانية، كما تتيح المنصة عروض خاصة بعملاء الاون لاين بالاضافة الى العروض المعتادة التي تقدمها سبينيس على مدار العام في جميع الفروع.

وتبلغ استثمارات الفرع ما يقرب من 150 مليون جنيه استثمارات رأسمالية وتشغيلية خاصةً وان سبينيس حرصت علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة داخل الفرع مع مستويات غير مسبوقة من تنوع المنتجات وجودتها بما يوفر للعملاء تجربة تسوق ممتعة وتلبي احتياجاتهم في الوقت نفسه.

ومن ضمن الخدمات المميزة لدى سبينيس هو برنامج الولاء الخاص بها والذي يتيح لجميع عملاء سبينيس من خلالة جمع نقاط على كل عملية شراء واستبدال النقاط المجمعة في صورة خصم اضافي على الفاتورة وهو من اوائل برامج الولاء في السوق المصري واكثرها سخاءً من حيث قيمة الخصم الذي يقدمه البرنامج للعملاء.