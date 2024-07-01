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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السعودية تعلن اكتشاف حقول جديدة للزيت والغاز الطبيعي

شركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية
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أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تمكنت من اكتشاف مجموعة من الحقول والمكامن الجديدة في المنطقة الشرقية.

وتشمل هذه الاكتشافات حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مكمنين للغاز الطبيعي.

ووفقًا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي تمت في منطقة الربع الخالي، حيث تم تدفق الغاز من حقل الجهق وحقل الكتوف.

كما تم اكتشاف مكمن حنيفة في حقل عسيكرة في الربع الخالي.

السعودية أرامكو الغاز