صعود الأسهم الأوروبية بختام اليوم بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية

الإثنين 01/يوليو/2024 - 11:16 م

ارتفعت الأسهم الأوروبية بختام اليوم الاثنين، بفضل صعود الأسهم الفرنسية بعد أن حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1% ليقود مكاسب الأسواق في المنطقة، وساعد ذلك المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الارتفاع 0.3% منهيا خسائر لأربع جلسات متتالية، وفق رويترز.

وحصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 33% من أصوات الناخبين، وجاء في المركز الثاني تحالف اليسار الذي حصل على 28% ، ثم حصل تحالف تيار الوسط الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20%.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد إغلاق السوق، وكذلك بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الثلاثاء.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 0.8% متأثرة بهبوط سهم بشتله الألمانية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات 5.9 %.

كما انخفض سهم أنجلو أمريكان 2.8% بعد أن أوقفت شركة صناعة الصلب في أستراليا الإنتاج في منجم جروسفينور للفحم على أثر حريق داخله.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الاثنين، حيث يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، والذي سيكون مختصرًا نظرًا لعطلة عيد الاستقلال يوم الخميس.

وزاد العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية – بمقدار 6.7 نقطة أساس إلى 4.787%.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.473%، وهو أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 13.5 نقطة أساس إلى 4.637%.