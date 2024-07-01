الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا

يؤدي غدًا الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

وحول مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتشمل: «انجليزي- فرنسي- ألماني».

عدد الأسئلة 34 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 3.

وعدد الدرجات 50 درجة.

في السياق نفسه عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية.

وطالب الدكتور رضا حجازي اللجنة الفنية منذ إصدار توجيهاته لها بسرعة إعداد تقرير كامل حول مدى صعوبة امتحان مادة الفيزياء ومطابقة الأسئلة للمواصفات، بالنظر بعين الأعتبار لمصلحة الطلاب فى المقام الأول.

وقد خلص تقرير اللجنة الفنية إلى النتائج التالية:

- الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا).

- ٩٠٪؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

- وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.