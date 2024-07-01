"ذهب وأموال".. ضبط خادمة متهمة بسرقة فيلا الفنانة فاطمة عيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على سيدة تعمل خادمة، على خلفية اتهامها بسرقة مبلغ مالي من فيلا الفنانة فاطمة عيد داخل أحد الكمبوندات بأكتوبر.

سرقة فيلا الفنانة عيد



كانت الفنانة فاطمة عيد حررت محضرا أفادت فيه سرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل مكان سكنها بمدينة أكتوبر، على الفور جرى التعامل مع البلاغ والانتقال لمعاينة محل سكن الفنانة فاطمة عيد وتفريغ كاميرات المراقبة واجراء التحريات الامنية اللازمة، وتبين أن خادمة تعمل لديها هي المتهمة بسرقة المحتويات محل البلاغ، وتم اقتياد المتهمة الي ديوان عام القسم وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

سرقة فيلا عماد متعب



وفي سياق مختلف.. تواصل نيابة المعادي الجزئية، التحقيق في واقعة تعرض منزل لاعب النادى الأهلى السابق عماد متعب إلى السرقة، حيث تبين أن الخادمة وراءها.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة بسرقة منزل عماد متعب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطها الإجرامى، وما إذا كان لها شركاء في الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة، تعمل خادمة لدى اللاعب، وقامت بسرقة مشغولات باهظة الثمن عبارة عن "خاتم الماس"، ومبالغ مالية، واقرا في اعترافاتها بارتكابها الواقعة بأسلوب المغافلة، أثناء العمل بالشقه، وقامت بصرف النقود على نفسها واسرتها، وأخفت الخاتم لشعوره ببهظ ثمنه، وخشيت أن تتعرض للضبط عند محاولتها بيعه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على خادمة متهمة بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب بمنطقة المعادي.

البداية بتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من اللاعب السابق عماد متعب يفيد بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم، وتبين أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وجرى القبض عليها، وحرر محضر تكميلي بالواقعة.

