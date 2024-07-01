في أول يوم للقرار.. غلق الورش والمحال التجارية في دمياط

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط مساء اليوم الاثنين، تطبيق مواعيد الغلق للمحلات والورش بقري مركز ومدينة كفر سعد ومتابعة ترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لسياسة الدولة وقرار رئيس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد إستهلاك الكهرباء ، وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظة دمياط بوضع خطة تنفيذية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وبناء على تعليمات الدكتور محمد السيد ليله رئيس المركز والمدينة، بالمتابعة المستمرة لتطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء ، قامت لجنة ترشيد الكهرباء برئاسة ميمي السعداوي رئيس المركز والمدينة لشئون القري بتطبيق مواعيد الغلق وترشيد الكهرباء .

وقد شدد رئيس المركز علي ضرورة المتابعة تطبيق غلق إنارة واجهات المباني الحكومية المحلات التجارية والمولات بنطاق قري المركز وحرصت اللجنة على متابعة كافة المنشأت الحكومية التابعة وتخفيض الإنارة العامة وأيضاً متابعة غلق المحلات التجارية فى الموعد المحدد مع إتخاذ كافة تدابير ترشيد إستهلاك الكهرباء وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات الغير ملتزمة بتطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء .

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تطبيق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والتى ستبدأ من اليوم الأول من يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك لتكون مواعيد فتح المحال يوميًا من الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءًا ، ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءًا.