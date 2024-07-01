"الشورى العماني" يدعو لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

دعا النائب احمد بن ناصر بن سالم العبري ممثل مجلس الشورى العماني وعضو مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تحقيق نهضة تنموية شاملة لدول المنطقة مؤكدا أهمية تبادل الرؤى حول كيفية تعزيز القدرات التنافسية وتحسين البيئة الاقتصادية في الدول العربية .

جاء ذلك خلال مشاركته في اعمال المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد الذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان، تحت عنوان "اثر التكنولوجيا والابتكار"، في تعزيز نمو الاقتصاد العربي، بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، واحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني و عدد من الوزراء والمسئولين من الدول العربية.

واكد اهمية تعزيز الاستثمار وتشجيع الابتكار ودعم رواد الاعمال في القطاع التكنولوجي الى جانب بحث اهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية والاخلاقية التي تواجه استخدام التكنولوجيا الى جانب استراتيجيات التعاون الدولي والشراكات لتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا في العالم العربي.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للمشاركين لمناقشة ومشاركة الافكار والخبرات في مجالات الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته على النمو الاقتصادي، كما يساهم هذا الملتقى في تعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون الاقليمي في مجال الابتكار والتكنولوجيا بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة في الاقليم العربي .