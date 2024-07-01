مكين يترأس الاجتماع الأول لرؤساء الهيئة الطبية بمستشفيات الدقهلية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، الإجتماع الأول لرؤساء الهيئة الطبية بمستشفيات مديرية الصحة بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات.

وناقش الاجتماع التوصيف الوظيفي و المهام الموكلة لرئيس الهيئة الطبية في ضوء اللائحة 75 .

وشدد مكين على مراجعة خطابات التحويلات وتقييمها فنيا ومدي فاعلية منظومة التحويلات بالمستشفيات.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة ضبط منظومة العروض والتنسيق بين الأقسام في العروض سواء العروض الطارئة والغير طارئة لتقديم الخدمة المثلى للمريض بالتعاون بين اقسام المستشفي المختلفة .

وأشار إلى إعداد تقييم شهري بأداء جميع الأقسام فنيا وتنظيم اللقاءات العلمية علاوة على دراسة الإحتياجات الخاصة بالأقسام وحل المعوقات لرفع كفاء ومؤشرات أدائها.

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