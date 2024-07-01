الثانوية العامة 2024| غدًا.. طلاب بني سويف يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية

يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام، امتحانات الشهادة الثانوية في مادة اللغة الأجنبية الأولى، غدا الثلاثاء، داخل 45 لجنة تضم 19 ألفا و166 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة بواقع، 12 ألف و716 طالباً وطالبة "علمي علوم"، و2059 طالباً وطالبة" علمي رياضة"، و4391 طالباً وطالبة بالُشعبة الأدبية.

من جانبه أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه جرى تنفيذ الخطة التي أعدتها المديرية ، لتسهيل عقد الإمتحانات ،لكافة الشُعب والتخصصات ، لتختتم 17 يوليو المقبل لشعبة الآداب"بالفلسفة والمنطق" ولشعبة العلوم "بمادة الأحياء"، ويوم 20 يوليو "بالديناميكا " لعلمي رياضة.

من ناحيته أشار وكيل التعليم، إنه جرى التأكيد على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز،فضلاً عن الإطمئنان على متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة ، وخروج صناديق الأسئلة من مركز التوزيع في ظل الإجراءات الأمنية المشددة حتى وصولها للجان في الموعد المحدد لها وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة لمقر المركز حتى وصولها إلى الكنترول ، فضلاً عن متابعة موقف تجهيزات 18 إستراحة على مستوى المحافظة ، ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة من شأنها توفير المناخ المناسب والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

هذا بالإضافة إلى التشديد على حظر اصطحاب الطلاب والطالبات التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (سماعات ، ساعات سمارت، أجهزة إلكترونية) تساعد على الغش و ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول ، بجانب التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه ، وتسليمه للمراقبين بعد إنتهاء الامتحان يومياً ،والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة ( البابل شيت) وكراسة إجابة الأسئلة المقالية ) بصورة صحيحة ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.