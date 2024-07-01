عمرو الفقي: مهرجان العلمين خطوة للانطلاق نحو مشروعات ترفيهية دولية كبرى

أكد عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ،أن الاستعدادات لمهرجان العلمين تشهد تعاونا كبيرا مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل إنجاح المهرجان وإظهاره بصورة مشرفة أمام اللعالم.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالدورة الثانية من مهرجان العلمين، أن مهرجان العلمين بمثابة خطوة للانطلاق بمشروعات ترفيهة دولية كبرى، وذلك بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى لها باع بعالم الترفيه الذى بات بمثابة عنصر من أهم عناصر الجذب للدول الكبرى خاصة في عالم السياحة.

وأعلنت منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي للمهرجان العلمين الجديدة خلال المؤتمر الصحفي المقام الأن في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، ان أبرز الحفلات التي سوف تقدم خلال الدورة الثانية من المهرجان لعدد كبير من النجوم منهم: عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور، كاظم الساهر، ويجز، كاريوكي، محمد منير.



الجدير بالذكر أن شهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة واليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.