مصطفى الكيلاني يوضح تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني، إنّ الدورة الأولى من مهرجان العلمين شهدت نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من المهرجان ستحتوي على مفاجآت وعدد نجوم وفاعليات أكثر تطورا.

وأضاف "الكيلاني"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "مهرجان العلمين سيتعاون مع موسم الرياض، وهذا الأمر سيمثل إفادة كبيرة جدا للفنانين المصريين المشاركين في موسم الرياض".

وتابع الكاتب الصحفي: "أي فعالية تقام في مدينة سياحية بهذا الحجم الكبير من الدعاية، فإنها تحصل على ترويج استثماري وسياحي، ولكي تتحول العلمين إلى مدينة ترفيهية عالمية بالمقاييس التي تريدها الدولة، فإن المستثمرين يجب أن يزيدوا استثماراتهم حتى تكبر الحالة الترفيهية وتصل إلى المستوى المطلوب الذي خططت له الدولة منذ اللحظة الأولى، ولكي يحدث ذلك، يجب أن تنظم الدولة عددا من الفاعليات المهمة، وهو ما حصل في العام الماضي".