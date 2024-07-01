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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 10 اشخاص، قبل قليل، في حادث مروري، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري أبو صير  باتجاه الفيوم، وجرى نقل المصابون إلى مستشفى التامين الصحي العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور مركز طاميه بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري ابوصير بنطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب ف إصابة 10 أشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.


جرى نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي بالفيوم، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

طريق اسيوط الصحراوي الغربي الفيوم كوبري أبو صير الصحراوي الغربي إصابة 10 أشخاص