البنتاجون: سحب الرصيف العائم بغزة ونقله إلى ميناء إسرائيلي

أعلن البنتاجون، يوم الجمعة، أنه تم سحب الرصيف العائم المخصص للمساعدات الأمريكية من ساحل غزة مرة أخرى بسبب الأمواج العاتية، وسيتم نقله إلى ميناء إسرائيلي.

هذه هي المرة الثالثة التي يُسحب فيها الرصيف العائم نتيجة للظروف الجوية منذ تثبيته في مايو الماضي، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت توزيع المساعدات عند وصولها إلى شاطئ غزة.

قالت سابرينا سينج، مساعدة المتحدث باسم البنتاغون، للصحفيين: "نظرًا للتوقعات بارتفاع أمواج البحر في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف المؤقت من موقعه في غزة وستسحبه إلى أسدود في إسرائيل".

لم تُحدد موعدًا لإعادة تركيب الرصيف، موضحة أن "القائد سيواصل تقييم حالة البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وفقًا لتقرير "وكالة الصحافة الفرنسية".

كان الرئيس جو بايدن قد أعلن في مارس عن إقامة هذا الرصيف العائم بواسطة القوات الأمريكية قبالة سواحل غزة. انتهت عمليات الإنشاء في أوائل مايو، ولكن الأحوال الجوية لم تسمح بوضعه في الخدمة حتى 17 مايو.

بعد أسبوع من ذلك، تسببت الأمواج في انفصال أربع سفن أمريكية كانت راسية عن الرصيف. تعرض الميناء لأضرار جراء الأحوال الجوية السيئة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتم نقله إلى ميناء أسدود للقيام بالإصلاحات اللازمة. أُعيد الرصيف إلى الخدمة في السابع من يونيو، لكنه نُقل مرة أخرى إلى أسدود في 14 من الشهر نفسه بسبب الأمواج العاتية.