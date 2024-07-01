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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تتخذ إجراء مضادا بحق 99 مواطنا كنديًا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن فرض حظر دائم على دخول 99 مواطنًا كنديًا إلى أراضيها كإجراء مضاد.

وفي بيانها، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو تحتفظ بتقليديتها في موقفها الودي تجاه الشعب الكندي، مشيرة إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين. لكنها أوضحت أن هذا الحظر يستهدف النخبة السياسية الحالية في كندا وليس الشعب الكندي نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة الحظر تضم مشرعين ومسؤولين على مختلف المستويات، إلى جانب رجال الأعمال ومديري شركات الدفاع، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين تنفيذيين في وسائل الإعلام الذين يقدمون دعمًا تحليليًا ودعائيًا.

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