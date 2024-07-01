غدا.. قصور الثقافة تطلق أولى فعاليات ورش "مصر جميلة" لرعاية الموهوبين

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، غدا الثلاثاء، أولى فعاليات ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين بالمحافظات، وتأتي الورش ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

ويستقبل قصر ثقافة فارسكور في الخامسة مساء فعاليات الورش لمدة ٦ أيام، وتتضمن ورشة لتعليم أساسيات الرسم، تدريب الفنان شادي قطامش، ورشة للتعبير الحركي للمدرب كريم خليل، بجانب ورشة لتعليم الفنون المسرحية للمخرج حسن النجار، ويتضمن حفل ختام المبادرة مشروعا متكاملا نتاج الورش المقدمة.

الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الورش في مجالات "الفنون التشكيلية، المسرح، الأداء الحركي، الموسيقى بنوعيها (العزف والغناء )، والكتابة الأدبية (القصة والشعر )، من خلال الاستعانة بمجموعة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية والأدبية بمختلف المحافظات