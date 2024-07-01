إصابة 7 أشخاص في سقوط أسانسير عقار بالمهندسين

سقط مصعد " أسانسير" بعقار سكني بمنطقة المهندسين، دائرة قسم شرطة العجوزة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط أسانسير



البداية بإخطار تلقته غرفة عمليات النجدة، بسقوط مصعد بداخله عدد من الأشخاص في منطقة المهندسين ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإنقاذ البرى إلى المكان، وتبين سقوط اسانسير العقار، وجرى اخراج المصابين ونقلهم الى المستشفي، واستعملت النيابة عن الحالة الصحية لهم، ويجري فحص المصعد فنيا لبيان سبب سقوطه، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.