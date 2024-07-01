احتجاز أحد حلفاء ترامب المقربين لتنفيذ عقوبة بالسجن

الإثنين 01/يوليو/2024 - 09:46 م

احتُجِز ستيف بانون، الذي يعتبر من الحلفاء المقربين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين بعد أن سلم نفسه للسلطات الفيدرالية لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة الازدراء، وذلك لرفضه الامتثال لاستدعاء للإدلاء بشهادته في تحقيق الكونجرس بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول.

وصل بانون إلى سجن فيدرالي في دانبري، بولاية كونيتيكت، في حوالي منتصف النهار، حيث تم إدخاله رسميًا إلى الحجز الفيدرالي، وفقًا لمكتب السجون.

وأثناء حديثه للصحفيين، وصف بانون نفسه بأنه "سجين سياسي"، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان "داعمًا كبيرًا" له. كما وجه انتقادات لاذعة للديمقراطيين، بما في ذلك المدعي العام ميريك غارلاند.

وفي وقت سابق من وصوله لتسليم نفسه، تجمعت مجموعة صغيرة من المؤيدين، بما في ذلك النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارغوري تايلور غرين، على جانب الطريق خارج السجن، لإظهار دعمهم له.

تجمّع المؤيدون واحتفلوا عندما تحدثت النائبة مارغوري تايلور غرين وستيف بانون خلال مؤتمر صحفي، رافعين أعلامًا ولافتات دعمًا لبانون. في الوقت نفسه، هتف بعض المحتجين بصوت عالٍ بشعارات مثل "احبسوه!" و"خائن!".

بينما كانت إحدى أنصار الرئيس بايدن تهتف "خائن" لبانون، حاول أنصار ترامب إسكاتها. واضطرت الشرطة إلى إيقاف حركة المرور لفترة قصيرة للسماح بخروج السيارة الرياضية السوداء التي كان يستقلها بانون من موقف سيارات الكنيسة حيث تجمع مؤيدوه.

كان القاضي قد سمح لبانون بالبقاء حرًا لمدة تقرب من عامين أثناء استئناف قضيته، ولكن أمره بتسليم نفسه للسجن يوم الاثنين بعد أن أيدت محكمة الاستئناف إدانته بتهمة ازدراء الكونغرس. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، يوم الجمعة، استئناف بانون الأخير الذي قدمه لتأجيل تنفيذ عقوبته.