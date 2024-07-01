رئيس مدينة ملوى يتفقد أكبر مشروع زراعي صناعي في مصر.. صور

فى إطار الاحتفال بذكرى مرور 11 عاماً على ثورة 30 يونيو وخروج المصريين مطالبين باستعادة الوطن، رافضين توجهات التحزب والتشرذم، داعين إلى نبذ العنف والإرهاب والعمل من أجل مصر جديدة تحتضن الجميع متساوين في ظل قيم الانتماء والوطنية.

تفقد تــاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى اليوم الاثنين ، اكبر مشروع صناعى زراعى فى مصر مصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوي غرب محافظة المنيا.

واستمع رئيس مركز ملوي لشرح الأعمال التى تم تنفيذها في المصنع حيث يجري إنشاء أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن ، كما يجري استصلاح 120 ألف فدان، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة مركز ملوى غرب محافظة المنيا.

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