الرئيس الأوكراني يبحث مع وفد برلماني أمريكي المزيد من المساعدات العسكرية لبلاده

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مع وفد برلماني أمريكي، بقيادة رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب مايك تيرنر، مسألة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى بلاده، وسط حربها المستمرة مع روسيا.

وقال "زيلينسكي" في بيان نشرته الحكومة الأوكرانية: "نرى تصميم الكونجرس الأمريكي على زيادة الدعم لأوكرانيا، وممتنون لذلك، خاصة أن تخصيص الكونجرس مساعدات مالية لـ أوكرانيا يعزز بشكل كبير اقتصادنا وقواتنا المسلحة".

واستعرض الرئيس الأوكراني الوضع على خط المواجهة، والاحتياجات ذات الأولوية لقوات الدفاع، كما ناقش مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي المجالات الرئيسية لمزيد من المساعدات الأمريكية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإضافية والصواريخ الاعتراضية.

وأكد "زيلينسكي" أهمية هذه المساعدات، قائلًا: "تساعدنا أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي في إنقاذ الأرواح وحماية البنية التحتية، ونعول على عمليات تسليم إضافية لهذه الأنظمة في المستقبل القريب".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى مشاركة الولايات المتحدة في قمة السلام العالمية المقررة في سويسرا، كما شدد على أهمية بذل الجهود المشتركة لإشراك البلدين في دعم البيان الختامي للقمة.

كما ناقش الطرفان سبل تكثيف الضغط بالعقوبات على روسيا، بينما شدد "زيلينسكي" على دور الكونجرس الأمريكي في تشكيل الإطار القانوني لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات بلاده.

ويضم الوفد الأمريكي -الذي وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم- رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب مايك تيرنر، والنواب بيتي مكولوم، وجون جويس، وروني جاكسون، وتوني جونزاليس.