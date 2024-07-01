حزب العمال الأقرب للفوز بالانتخابات البريطانية.. تفاصيل

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام، إنه من المؤكد أن حزب العمال الرابح في الانتخابات البريطانية، حيث هناك تراجع غير مسبوق في شعبية حزب المحافظين.

وأكد إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن الشعب البريطانية يبدو أنهم حسموا أمرهم في اختيار رئيس حزب العمال لتشكيل الوزارة البريطانية المقبلة، حيث أن الأزمات الاقتصادية والصحية التي مر بها المجتمع البريطاني منذ أزمة كورونا أدت إلى تراجع شعبية حزب المحافظين بصورة كبيرة.

وأضاف أن ريشي سوناك سوف يقدم استقالته من رئاسة الحزب فور الإعلان عن هزيمة المحافظين أمام حزب العمال، مشيرًا إلى أن الثنائية البريطانية ستظل مستمرة، حيث أنه من الصعب أن يزاحم حزب الإصلاح أو الحزب الليبرالي هذه الثنائية العريقة التي تتولى الحكم البريطاني لسنوات كثيرة ماضية.

