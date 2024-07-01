بعد قرار غلق المحلات .. "البوابة نيوز" توضح طرق ترشيد استهلاك الأجهزة وخفض فاتورة الكهرباء

بعد إعلان رئيس الوزراء بتطبيق القرار المتعلق بالمواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية وذلك في ظل أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية بدءا من اليوم 1 يوليو 2024 حتى نهاية الصيف ويستثنى من القرار الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم على أن يتم غلقها في تمام الساعة 1 صباحا.

ترصد “ البوابة نيوز ” طرق ترشيد الاستهلاك التي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الكهربائية ومساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال .

الفرن الكهربائي

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4-بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء

4 عادات خاطئة لو وقفتها هتخفض استهلاك الكهرباء

1-تراكم الثلج في فريزر الثلاجة:

حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة .

2-فتح الثلاجة بشكل مستمر:

عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء:

ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

4- ترك الإضاءة:

يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

غسالة أطباق

1- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

2- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

التكييف

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

4-التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

سخان المياه

1- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).