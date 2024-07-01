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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. رونالدو يقود البرتغال لمواجهة سلوفينيا

البرتغال
البرتغال
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أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سلوفينيا، وذلك بعد قليل ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل منتخب البرتغال، كالتالى:
حراسة المرمى: ديوجو كوستا.
خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.
خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.
خط الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

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