محافظ أسوان يحفز على المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع التنسيقى لتحفيز وتشجيع أبناء المحافظة من خلال تنظيم الندوات التوعوية والتعريفية للمشاركة فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لحصد المراكز الأولى بهذه الدورة والتى تم فتح باب التقديم لها وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (https://sgg.eg) .

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة .

الحشد والتحفيز الجيد لأبناء المحافظة للمشاركة فى هذه المبادرة من خلال تكثيف الدعاية الترويجية

وخلال الإجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة ، أكد اللواء أشرف عطية على الحشد والتحفيز الجيد لأبناء المحافظة للمشاركة فى هذه المبادرة من خلال تكثيف الدعاية الترويجية والإعلانية بوضع البانرات بالميادين والشوارع وعبر صفحات التواصل الإجتماعى والندوات بالمجلس القومى للمرأة والجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجمعيات الزراعية وغيرها للتعريف بعوائدها الإيجابية الكبيرة التى تحصل عليها المشروعات الفائزة .

مشيراً إلى ضرورة أن يتم أيضاً التواصل مع أصحاب المشروعات التى تقدمت فى الدورتين السابقتين للتقدم فى هذه الدورة للإستفادة من الأفكار التى تم طرحها من قبل ، وبما يحقق القيمة المضافة لها .

وأشار محافظ أسوان إلى إستعداد المحافظة التام لإستقبال المشروعات المقدمة فى سرية تامة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها ، وتقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للتقديم بشكل نموذجى ومتكامل وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة حتى يتسنى توفير مقومات النجاح والترويج الجيد والمتميز لها .

موضحاً بأن المبادرة تستهدف المشروعات الكبيرة ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة ( فى إطار مبادرة حياة كريمة) ، ومشروعات الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وفى حالة الرغبة للتقدم بالمبادرة يمكن الحصول على التدريبات والرد على أى إستفسارات بالتواصل من خلال اللينك التالى :https://forms.gle/GMEmQ2m2jZT57eWK8 )) .

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