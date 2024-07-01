واشنطن: مصر وقطر تضغطان على حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب

علق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، خلال مؤتمر صحفي، إلى محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال باتل إن الوسطاء مصر وقطر لا تزالان تضغطان على حركة حماس لسد الفجوات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: لا نزال مفعمين بالأمل ونتابع عن كثب، لقد فات وقت المفاوضات، وحان وقت وقف إطلاق النار. لقد وافقت حماس على اتفاقيات مماثلة في الماضي ونتوقع أن توافق على الاقتراح الجديد الذي حظي بتأييد المجتمع الدولي بأكمله".

وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، على المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وقضية "اليوم التالي" في غزة، وقال إن "الاقتراح الذي طرحه بايدن قابل للتحقيق وشاهدنا العالم يجتمع معاً ويؤيده، باستثناء حماس".

وعلى حد قوله فإن "أسرع طريقة لإنهاء الحرب هي إعادة الأسرى الإسرائيليين، لكن شخص واحد فقط في غزة، لديه القدرة على اتخاذ القرار بنعم أو لا، ولا أعرف إذا كان سيعطي الرد الإيجابي الذي ينتظره العالم ويطالب به".

وأضاف، في ظل الانتقال المتوقع إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة، أن "الإسرائيليين يقولون إنهم سيخفضون حدة الحرب في غزة، سنرى ما هو مؤكد هو أننا بحاجة إلى خطة واضحة لـ'الحرب''.

وتابع: يجب ألا يكون هناك فراغ بعد ذلك، لأنه يميل إلى أن يكون مليئاً بالأشياء السيئة، ولن نسمح بحدوث أي من السيناريوهات الثلاثة: الاحتلال الإسرائيلي لغزة، أو قيادة حماس، أو الفوضى، وعدم الاستقرار الحكومي.