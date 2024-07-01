شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا الثلاثاء، حيث يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من 2:3 درجات علي اغلب الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الثلاثاء ، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى تتراوح بين 75 الي 85 % للعظمى ومن 25:35% للصغرى.

درجات الحرارة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 35 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 29 درجة .