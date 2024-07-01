بناء على تعليمات رئيس الوزراء.. عوده خطة تخفيف الأحمال ساعتين يوميا

بناء على تعليمات وقرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه جرى وضع خطة لتخفيف الاحمال فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة تخفيف الاحمال وهي فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار.

وأكدت الشركة القابضة للكهرباء انه وفقًا للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول تم عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية على أن لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين. يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم ١ يوليو ٢٠٢٤ .

وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، قائلا: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة"، مشيرًأ إلى أن مصر توقفت عن التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.