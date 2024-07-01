محلل سياسي: البريطانيون حريصون على التخلص من سياسات حزب المحافظين

قال جو هاربر، المحلل السياسي، إن الكثير من الناس يعتقدون أن حزب المحافظين ظل فترة طويلة في الحكم البريطاني وآن أوان التغيير، خاصة وأن الحزب ارتكب الكثير من السياسات الخاطئة التي أدت إلى تراجع الاقتصادي البريطاني خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن حزب المحافظين اتخذ الكثير من القرارات الخاطئة، بينما حزب العمال لديه الكثير من الكفاءات السياسية التي تؤهله لتولي الحكومة البريطانية في هذا الوقت الراهن.

وأضاف أنه كان هناك خمسة رؤساء من حزب المحافظين، لذا هذا الحزب استمر في الحكم لسنوات كثيرة، معبرًا:" أزمة كورونا أثرت سلبًا على شعبية حزب المحافظين نتيجة الخلل في إدارة هذه الأزمة الصحية بالقدر الكافي".