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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق المحلات | ورش المنيا تلتزم بتنفيذ القرار في المواعيد المحددة.. صور

الورش تغلق أبوابها
الورش تغلق أبوابها بالمنيا
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أغلقت ورش محافظة المنيا أبوابها في أول أيام تطبيق قرار رئيس الوزارء بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية.

 

البدء فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء


وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، البدء فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم .

شدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية و تكثيف حملات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون .

وأشار محافظ المنيا، إلى أهمية دور وسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدنى ودور العبادة فى زيادة وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والرشيد للطاقة و الحد من استهلاك الكهرباء و خاصة مع الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة ليس فى مصر فحسب ولكن على مستوى العالم مما دفع كثيرا من الدول إلى اللجوء لترشيد استهلاك الطاقة.
 

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