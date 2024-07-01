تفاصيل قرارات وزير التعليم بشأن امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل قرارات وزارة التعليم واللجنة الفنية المختصة بشأن التعامل مع شكاوى امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.

وقال عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم وجه اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، بفحص الشكاوى التي تم رصدها بخصوص امتحان الفيزياء.

وأشار متحدث التعليم، إلى أن الدكتور رضا حجازي طالب اللجنة الفنية بسرعة إعداد تقرير كامل حول مدى صعوبة امتحان مادة الفيزياء ومطابقة الأسئلة للمواصفات، بالنظر بعين الاعتبار لمصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأضاف شادي زلطة، أنه بعد التدقيق مع اللجنة والدكتور رضا حجازي، تم اتخاذ قرار بمنح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة، وتحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين آخرين.

وأردف متحدث التعليم، أن وزير التعليم وجه بمساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء قبل طباعته، كما تم التوجيه بالإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني، وعدم الانتظار لنهاية باقي الامتحانات.

ووجه شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلاً: «الوزراة حرصة على مصالحكم أكتر منكم، ونسعى لأن تتم الامتحانات بشفافية وتسير بشكل جيد».

