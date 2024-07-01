يورو 2024.. فرنسا تتأهل لربع النهائى فى اللحظات الأخيرة

خطف منتخب فرنسا فوزاً قاتلاً من نظيره بلجيكا، بـهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل اللاعب يان فيرتونخين هدف المنتخب الفرنسى فى الدقيقة الـ92 ، فى مرماه عن طريق الخطأ.

ليعلن تأهل المنتخب الفرنسى لدور ربع نهائى البطولة بشق الأنفس.



وخاض ديديه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا، اللقاء بتشكيلة مكتملة الأركان جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي، أوريلين تشواميني، ادريان رابيو، انطوان جريزمان.

خط الهجوم: ماركوس تورام، كيليان مبابي.

كما دخل دومنيكو تيديسكو المدير الفنى لمنتخب بلجيكا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: ووت فايس، يان فيرتونخين، آرثر ثياتي، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: أمادو أونانا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، لويس أوبيندا.

وتأهل المنتخب الفرنسى إلى ثمن نهائي يورو 2024، بعد وصافة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط خلفا لمنتخب النمسا المتصدر.

بينما انتزع منتخب بلجيكا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في نسختها الـ 17، كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.