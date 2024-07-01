تخطى الـ36.7 ألف ميجاوات.. ارتفاع جديد في استهلاك المصريين للكهرباء بالفترة الحالية.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل قرار عودة العمل لتخفيف الأحمال بدءا من اليوم لمدة ساعتين بدلا من 3 ساعات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن استهلاك المواطنين تعدى 36.7 ألف ميجاوات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة سيساعد على قلة الاستهلاك.

وتابع: «مصر لديها شبكات للكهرباء على أعلى مستوى، كما أن وزارة الكهرباء جاهزة للتعامل مع أي أعطال خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبير بقطاعات الكهرباء المختلفة.

وأضاف مساء اليوم الاثنين، أن الكهرباء مهمة جدا لكل بيت في مصر، حيث تختلف في كل مناحي الحياة، لذا يجب علينا التكاتف معا لتخطي الأزمة الحالية.

واكمل: بدأت محطة الطاقة الشمسية كوم أمبو - أسوان بقدرة 200 ميجاوات عملية التشغيل التجارى وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية و على رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة الي 42%.