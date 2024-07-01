الأونروا: القيود الإسرائيلية على المساعدات إلى غزة تصعب تقديم استجابة إنسانية

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين بأن القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات إلى قطاع غزة تجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلًا، تقديم استجابة إنسانية فعالة.

وفي تصريح للصحافة نشر على حساب الوكالة على منصة (إكس)، قالت لويز ووتردج، مسؤولة الاتصالات في "الأونروا"، إن هناك حاجة ماسة لتوفير وصول دائم إلى غزة من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأوضحت ووتردج أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخال وتسليم المساعدات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود لضمان سلامة الفرق الإغاثية وسلامة المساعدات نفسها.

وأضافت ووتردج أن الأطباء والممرضين العاملين في غزة يواجهون تحديات كبيرة بسبب نقص الأدوية الناجم عن القيود الإسرائيلية، مما يعيق تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسكان. واختتمت بالقول: "ما فائدة وجود الكوادر الطبية لدينا إذا كانت الأدوية الضرورية غير متوفرة بسبب هذه القيود المشددة؟".