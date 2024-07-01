الفلسطينيون يعانون للحصول على المياه وسط ارتفاع درجات الحرارة

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا رصدت فيه تفاقم أزمة المياه بقطاع غزة وسط ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وانهيار البنية التحتية الحيوية والحصار الشامل الذي يتعرض له القطاع.

عشرات الرجال والنساء والأطفال يحملون أباريق وزجاجات المياه ويجتمعون في صفوف طويلة حول الشاحنات وخزانات المياه في خان يونس للحصول على حصتهم من مياه الشرب.

وكشف مواطن فلسطيني عن معاناته وأسرته من نقص المياه خاصة أنه يوجد نقص في المياه المالحة والعذبة، موضحًا أن أسرته مكونة من تسعة أفراد ويحتاج ما لايقل عن 250 لتر من المياه كحد أدنى لهم مؤكدًا أن المنطقة في حاجة ماسة للمساعدة.

وينتظر المواطنون المياه منذ شروق الشمس حتى غروبها من أجل الحصول على لتر واحد من مياه الشرب ليتم تقاسمها مع عشرات الأشخاص هكذا يستيقظ سكان القطاع يوميًا لعى تلك المهمة الشاقة نفسيًا وبدنيًا للوصول لشربة ماء.

