غرفة الإسماعيلية: المنطقة الحرة تضم أكبر الشركات المصرية والعربية والأجنبية

تفقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، المنطقة الحرة، بمرافقة وفد مغربي رفيع المستوي برئاسة هشام سليماني نائب أول غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس _ مكناس بالمملكة المغربية، أمين عمور عضو مجلس إدارة نائب أمين المال، زكريا بن وناس عضو مجلس إدارة نائب مقرر، يونس جلاب مدير عام الغرفة، عرفة بو عاز عضو الغرفة، خالد بناني عضو الغرفة، يوسف سباعي رئيس قسم التطوير والمشاريع بالغرفة.

وإستعرض خلال اللقاء أيمن صالح مقومات المنطقة الحرة الجاذبة لمناخ الإستثمار، لافتا إلي أنه منذ نهاية 2018، تم وضع خطة مكثفة لتطوير المنطقة الحرة بالإسماعيلية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية للمنطقة، وذلك للعمل علي جذب الإستثمارات والمستثمرين بكل حيادية، بالإضافة إلي التطلع لتقديم أعلي نسبة جودة من الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، مشيرا إلي التوسعات بمساحة المنطقة من 110 فدان إلي 220 فدان.

أضاف صالح، أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضم أكبر الشركات المصرية والعربية و الأجنبية، وأنها تضع محافظة الإسماعيلية على رأس الخريطة الإستثمارية الشاملة، من خلال خلق إستثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح ، الأنشطة المتاحة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية والتي تضم ثلاثة أنشطة وهي النشاط الصناعي، التخزيني والخدمي.

من جانبه قال أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية أن الزيارة تأتى في إطار تعزيز ملفات التعاون بين الدولة المصرية ونظيرتها المملكة المغربية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وجذب مزيد من الإستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

كما أكد هشام سليماني، رئيس البعثة المغربية، أن المناطق الحرة تعتبر وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية و تحفيز الإستثمارات المحلية بما يعود على اقتصادياتها بفوائد من جوانب متعددة، و قد ارتبط ظهور المناطق الحرة بتوسع حركة التجارة منذ القدم، حيث توسعت أنشطتها وتعددت أشكالها بتطور التجارة الدولية، خاصة خلال العقود الأخيرة.