أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي الخاصة بها أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلجورود.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان نقله موقع (روسيا اليوم)، اليوم الإثنين،: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة"، مشيرة إلى أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وبحسب البيان، تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة; بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

من ناحية أخرى، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، إن قصفا أوكرانيا استهدف منطقة بيلجورود الحدودية; ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وكتب جلادكوف، على حسابه على منصة تليجرام، "قتل شخص وأصيب آخرون، جراء القصف الأوكراني الذي استهدف مزرعة في قرية نوفايا تافولجانكا في بلدية شيبيكينو الواقعة في بيلجورود".

وأشار حاكم منطقة بيلجورود، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن القصف الأوكراني أدى إلى تضرر العديد من الشقق السكنية والمنشآت التجارية في المنطقة.