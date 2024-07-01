الأهلي يهزم الطلائع برباعية ويطارد بيراميدز على قمة الدوري "صور"

الأهلي يهزم الطلائع.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الكلية الحربية والمؤجل من الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

أحرز رباعية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 34 قبل أن يضيف محمد عبدالمنعم الهدف الثالث في الدقيقة 38 ووسام أبو علي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر طاهر محمد طاهر ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 90 بعدما سددها بعيدة على المرمى تماما.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش التي تقام بعد قليل على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي والطلائع في جدول الدوري

وبعد نهاية مباراة الأهلي والطلائع بفوز الفريق الأحمر بثلاثية رفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز من 21 مباراة ولديه 4 مباريات مؤجلة، بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: محمد سمير- محمد دياب- عمرو طارق- علي حمدي.

خط الوسط: جودين شاكا- إسلام محارب- حميد ماو.

خط الهجوم: يسري وحيد- أحمد متعب- موسى دياوارا.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكلية الحربية ضمن الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز وتذاع على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الطلائع

ويفقد فريق الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين سواء للإصابة أو أسباب فنية، وتم استبعادهم من جانب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ويغيب عن الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد قرار تجميده من جانب الجهاز الفني، كما يغيب أيضا كل من، محمود متولي وحمزة علاء وكريستو وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية وعمر كمال وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة.