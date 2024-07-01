عمرو دياب ومحمد منير وتامر حسني وكاظم الساهر أبرز نجوم حفلات مهرجان العلمين

أعلنت منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي للمهرجان العلمين الجديدة خلال المؤتمر الصحفي المقام الأن في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، ان أبرز الحفلات التي سوف تقدم خلال الدورة الثانية من المهرجان لعدد كبير من النجوم منهم: عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور، كاظم الساهر، ويجز، كاريوكي، محمد منير.



وجاء ذلك بحضور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من قيادات الشركة ومنهم: حسام صالح، جمال صلاح،، زياد ناجي، والاعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي للمهرجان، الفنان أحمد أمين.



الجدير بالذكر أن شهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة واليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.