أشعلت الأجواء.. ويل سميث يقدم أغنية جديدة علي مسرح جوائز BET

اشعل النجم الأمريكي ويل سميث مسرح حفل توزيع جوائز BET في لوس أنجلوس، الأحد، بأغنية جديدة، أداها مع الجوقة.

الأغنية بعنوان "You Can Make It"، وتناول ع "الإيمان والمثابرة"، وهي أول أغنية منفردة لـ سميث منذ أكثر من 5 سنوات، وأول إصدار موسيقي كبير له منذ ألبومه "Lost and Found" في عام 2005.



وتحتفي جوائز BET التي تقام سنويا في أمريكا بإنجازات الفنانين ذوي البشرة السمراء، في مجال الترفيه، من الموسيقى، والأفلام، والتلفزيون، والرياضة أيضا.

وكان من الفنانين الفائزين والمكرمين بجوائز BET هذا العام بيونسيه، نيكي ميناج ، وآشر، الذي فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة كأفضل مغني R&B.