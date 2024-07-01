عمرو الفقي: نسعى لمضاعفة عدد حضور مهرجان العلمين الجديدة

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إقامة 35 فعالية و10 حفلات غنائية ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة المقام في الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال المؤتمر المقام الآن بنورث سكوير بالعلمين الجديدة، سوف يتم التعاون مع موسم الرياض حيث سوف يقدم 4 مسرحيات وحفلتان هنا في العلمين، ونحن ايضا سوف نعرض هناك مسرحيتان خلال موسم الرياض.

وأضاف: نسعى خلال هذا العام لمضاعفة عدد الحضور، عن العام الماضي، ونهتم اهتمام خاص بالطفل حتى يشمل المهرجان كل الأسرة عن طريق مهرجان نبته للأطفال.

وجاء ذلك بحضور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وعدد من قيادات الشركة ومنهم: حسام صالح، جمال صلاح،، زياد ناجي، والاعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي للمهرجان، الفنان أحمد أمين.



الجدير بالذكر أن شهد مهرجان العلمين العام الماضي، كثيرًا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وعددًا كبيرًا من الحفلات التي أحياها كبار النجوم، ومن بينهم محمد منير وراغب علامة واليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد ومدحت صالح وكايروكي وشارموفرز وويجز ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.