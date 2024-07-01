في بيان رسمي.. بيراميدز يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية والفيدرالية بسبب قرار رابطة الأندية

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا منذ قليل، للرد على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة سموحة، بسبب الظروف القهرية التي شهدتها المباراة والتي تسببت في إلغائها.

وكانت مواجهة بيراميدز ضد سموحة قد شهدت اشتعال النيران في ملعب ستاد الإسكندرية، لتتوقف المباراة، قبل أن يقرر حكم اللقاء إلغاءها بسبب الظروف القهرية التي شهدتها المباراة.

رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة بيراميدز وسموحة

وأصدرت رابطة الأندية المصرية قرار رسمي، باستكمال مباراة بيراميدز وسموحة منذ الدقيقة التي توقفت خلالها، وهو ما أغضب مسئولي بيراميدز.

وأعرب نادي بيراميدز عن دهشته من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصريةـ بخصوص استكمال مباراة سموحة من وقت توقفها، بدلاً من إعادة المباراة.

وجاء بيان بيراميدز على النحو التالي:-

يبدي نادي بيراميدز اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي تم إلغاؤها بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه تم إرساله والإعلان عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ 24 ساعة فقط.. وفوجئنا قبل ساعات قليلة عند منتصف الليل، وفي يوم إجازة ثورة 30 يونيو في البلاد، بقرار لجنة المسابقات، وتطالبنا فيه رابطة الأندية بأن نسافر إلى مدينة أخرى لمواجهة منافس مختلف تماما، وتحضيرات مختلفة، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد للمباراة، ويبدو أن اتخاذ مثل هذا القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لأبسط أساسيات الرياضة وصحة اللاعبين وإعدادهم نفسيا وبدنيا والحفاظ على سلامتهم، بعدما قرروا من تلقاء نفسهم في وقت متأخر سفر الفريق إلى مدينة أخرى تبعد 200 كم عن القاهرة، لخوض لقاء أمام فريق آخر في ظروف مختلفة، دون مراعاة للأعمال التنظيمية واللوجيستية من وسائل نقل وحجز فنادق وملاعب تدريب ووسائل استشفاء وتجهيزات غذائية وطبية وأمنية يتم تجهيزها مسبقا، وهو ما يؤثر بالسلب على كافة الاستعدادات الطبيعية لأي مباراة.

وأردف بيان بيراميدز: بل إن القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لحجم التأثير السلبي على القيمة التجارية للدوري المصري وضرب ثقة المستثمرين والرعاة في صناعة كرة القدم المصرية سواء بالدخول إليها أو المضي قدما في الاستثمار بها.. وضربت رابطة الأندية بقرارها بشأن استكمال ما تبقى من المباراة، باللائحة عرض الحائط وكذلك تقارير الحكم والمراقب، وتقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث ستاد الإسكندرية، والذي أكد على وجود مشكلة في الكهرباء بالإستاد وإهمال واضح في التعامل من صاحب الأرض والتنظيم مع هذه المشكلة، وهو ما يوجب معها إصدار قرار باعتبار بيراميدز فائزا بهدفين دون مقابل طبقا للوائح الواضحة وضوح الشمس في هذه المسألة، بأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لا تعتبر ظرفا قهريا، حيث أن الرابطة تقوم بتطبيق سياسات على بعض الأندية ولا تطبقها على الجميع.

واستكمل البيان: ونبدي اندهاشنا من القرارات والتصريحات الإعلامية من جانب مسئولي الرابطة حتى قبل انتهاء اللقاء ومحاولة إجبارنا على الأمر الواقع بإعادة المباراة، ثم التراجع وإصدار القرار الجديد في وقت متأخر حتى لا تكون هناك مساحة للاعتراض والتظلم على القرار وفق أبسط قواعد العدالة الإجرائية، بل يخرج المسئول الأول في رابطة الأندية ضاربا باللوائح عرض الحائط، ويؤكد أن الرابطة لها كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات خارج اللائحة، فالأمور لا يمكن أن تدار من خلال الأهواء والكرة المصرية أكبر من أن يتم التحكم بها وفق أهواء شخصية بهذا الأسلوب.

وأضاف: وبناء على ما حدث في هذا الملف فإن نادي بيراميدز يحتفظ بحقه كاملا، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ذلك القرار، وتصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الفيدرالية، للحصول على حقوق النادي المهدرة من جانب رابطة الأندية ومسئولي الكرة المصرية ومخالفتهم للوائح الدوري وعدم تطبيق العدالة الناجزة والتي توجب منح بيراميدز نقاط المباراة كاملة.

وواصل: إن مثل هذه القرارات تدعو للشك والتساؤل حول رغبة القائمين على إدارة كرة القدم المصرية في السعي نحو إرساء قواعد المنافسة الشريفة والعدالة بين كافة الأطراف التي تسعى بشرف وكفاح للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

واختتم البيان: وتؤكد إدارة نادي بيراميدز لكرة القدم على عزم النادي وإصراره على الاستمرار حتى النهاية في المنافسة على لقب الدوري، الذي يتصدره النادي، على الرغم من العديد من التحديات والتدخلات التي أضافت صعوبات ومعوقات أمام مسيرة الدوري هذا العام.