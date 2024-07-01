"المركزية لمكافحة الآفات" تتابع المحاصيل الاستراتيجية ومكافحة الجراد بمنطقة القناة

تفقد الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات منطقة القناة وسيناء التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حيث عقد اجتماع مع مهندسي المنطقة لمراجعة الإجراءات الخاصة بأعمال المكافحة في المحافظات التابعة لها كما تفقد معمل انتاج طفيل الترايكوجراما وتجهيزات صوب انتاج المفترس الاكاروسي كأحد عناصر المكافحة الحيوية والتي ساهم في إنتاج محاصيل ذات متبقيات مبيدات مسموح بها للتصدير للخارج والتي تقدمها الوزارة كخدمات للمزارعين.

وطالب "رزق" بضرورة التدوير الإداري بالاستفادة من كل العاملين برفع كفاءتهم للقيام بأعمال فحص الزراعات للتغلب على نقص الإمكانات البشرية وصيانة الابنية والمعدات المتواجدة بالمنطقة وذكر ان منطقة القناة وسيناء تخدم 4 محافظات وهى ( الاسماعيلية – السويس – بورسعيد - سيناء ).

بعدها قام بالمرور على بعض الزراعات في نطاق مركز أبو صوير وفي وجود مدير المنطقة ومدير المكافحة بالمحافظة ومديري المكافحة لمركز أبو صوير حيث تفقد زراعات الذرة والمانجو والزراعات بحالة جيدة توجه بعدها الى مديرية الزراعة ومدير الزراعة ومهندسي المكافحة بالمديرية لمراجعة إجراءات المكافحة للفترة القادمة وتقديم أي دعم للمديرية للقيام بدورها وسوف يتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية لمهندسي المكافحة لأهم الآفات التي تصيب الزراعات في الفترة القادمة لمهندسي المكافحة بالإدارات والجمعيات الزراعية لما طلب بتقديم الدعم الكامل للحملات الإرشادية المختلفة .

وفي إطار الحرص على تجديد وصيانة وتأهيل المنشآت والخدمات اللوجستية الخاصة بالإدارات التابعة للإدارة المركزية، كما تم البدء في عملية تأهيل وصيانة ورفع كفاءة قاعدة جراد الإسماعيلية والتي تقوم بها الفاو ( المنطقة الوسطى لمكافحة الجراد الصحراوي ) دون تحميل الوزارة اى أعباء حيث أن قاعدة جراد الإسماعيلية من القواعد الهامة في عمليات الرصد والمكافحة على شمال البلاد وهى من المناطق اللوجستية التي تحتوى على مخازن للمبيدات والآلات وقطع الغيار ومن القواعد التدريبية الهامة لأعمال مكافحة الجراد الصحراوي وذلك في وجود الدكتور أمين العلوى – أمين المنطقة الوسطى لمكافحة الجراد الصحراوي وفي وجود مدير الإدارة العامة شئون الجراد والطيران الزراعي.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ذلك طبقاً لتوجيهات السيد معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية متابعة أعمال المكافحة والإجراءات الخاصة بها والتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

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