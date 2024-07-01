ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصعيد مهاجم شباب الزمالك لتدريبات الفريق الأول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد تدريب  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز تصعيد علي أحمد حسام مهاجم فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي .

وشارك اللاعب في جميع فقرات التدريب البدنية والفنية، بعد تصعيده بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك فاركو الدوري