طالب يحرق زميله بالبنزين إثر خلافات بينهما في قنا

بدأت النيابة العامة مساء اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة حرق طالب لزميله في مدينة قنا، وذلك على خلفية خلافات مادية بينهما.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة الطالب محمد علي نصاري بحروق من الدرجة الثالثة، إثر قيام صديقه "أ.ع" بسكب البنزين عليه وإشعال النيران به.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد نشبت خلافات مادية بين الطالبين بمحافظة قنا، مما دفع "أ.ع" إلى ارتكاب جريمته البشعة.

وتم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما تولت النيابة العامة بمحا قنا التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت لأقوال شهود العيان.