ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طالب يحرق زميله بالبنزين إثر خلافات بينهما في قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت النيابة العامة مساء اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة حرق طالب لزميله في مدينة قنا، وذلك على خلفية خلافات مادية بينهما.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة الطالب محمد علي نصاري بحروق من الدرجة الثالثة، إثر قيام صديقه "أ.ع" بسكب البنزين عليه وإشعال النيران به.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد نشبت خلافات مادية بين الطالبين بمحافظة قنا، مما دفع "أ.ع" إلى ارتكاب جريمته البشعة.

وتم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما تولت النيابة العامة بمحا قنا التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت لأقوال شهود العيان.

قنا حرق طالب لزميله حرق طالب سكب البنزين عليه خلافات مادية