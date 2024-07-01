4 حفارات وبئر مياه وجثمان.. ماذا حدث في نجع العاقولة بالمنيا؟

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استخراج جثمان أحد مواطني نجع العقولة، مركز ملوى، بعد سقوطه أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار بمحيط منزله.



ووجه المحافظ فور تلقى الإخطار من غرفة عمليات المحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة و تاج أبو سداح رئيس مركز ملوى، بالانتقال إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة المعنية من ( مديرية الأمن وشرطة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة)، حيث تمت الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية وشملت ( ٤ لوادر و٢ حفار و ٢ سلم كهربائي و٢ سيارة للمياه )وتم استخراج جثمان المتوفى وذلك بمعرفة الدفاع المدنى، وتسليم الجثمان لمشرحة مستشفى ملوى العام، كما تم عمل كردون أمني حول المنزل لحين الانتهاء من التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.



جاء ذلك بعد تلقي غرفة عمليات المحافظة اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً، بلاغاً يفيد بوفاة عبد الله .س.ع (٤٥ سنة)، المقيم بنجع العاقولة بقرية الشيخ شبيكة، التابعة لمجلس قروى دروة جنوب غرب مركز ملوى، أثناء قيامه بحفر بئر مياه بعمق ٧ أمتار بمحيط منزله بمساعدة شقيقه ونجله، مما تسبب في وفاته إثر سقوطه داخل البئر.

وتلقى اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة الي مأمور مركز ملوي يفيد بسقوط عبد الله س ع بئر بمنزله.

علي الفور شكل العميد حمدي رفعت مدير مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة العميد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب ومعاونة الرائد احمد حمدان معاون أول مباحث مركز ملوي وبالانتقال تبين أن المذكور كان يقوم بأعمال حفر منزله الكائن بنجع العاقولة بقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي وحيث أن التربة رملية فسقط داخل البئر