وليد المغازي: متوقعناش نجاح مسار إجباري وأشارك مع عصام عمر في فيلمه الجديد

حل الفنان الشاب وليد المغازي ضيفا على زهرة رامي في برنامج سيبها دايرة عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ للحديث عن نجاحاته الأخيرة وانطلاقته في المجال الفني.

وقال وليد المغازي إن عصام عمر رشحه للمشاركة في مسلسل بالطو وكان حريصا على نجاحه، ودعمه أيضا أثناء تصوير مسلسل مسار إجباري.

وأشار وليد المغازي في تصريحاته لإنرجي إلى أن فريق مسلسل مسار إجباري لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه موضحا:" عصام عمر كان خايف بس وشنا طلع حلو على بعض".

وكشف وليد المغازي عن مشاركته مع عصام عمر وطه دسوقي في فيلمهما الجديد "سيكو سيكو" الذي يجري تحضيره حاليا قبل طرحه قريبا.

وأجرى عصام عمر مداخلة هاتفية مع برنامج سيبها دايرة، ومدح في زميله قائلا:" بحب وليد المغازي جدا وبتخانق إنه لازم يبقى موجود معايا لإنه بيضيف لأي عمل.. وبينجح الدور ويديله طعم".



وتحدث وليد المغازي عن طفولته قائلا إنه كان يعمل في مطاعم أسماك يملكها والده، وقال ساخرا:" عندنا محل سمك وكنت بنزل أشتغل فيها وأنا صغير وفشلت تماما ومسحت صحون وكنت مستني احكي قصتي مع منى الشاذلي".

وأثنى وليد المغازي على أهمية ورش التمثيل في حياة الفنان الشاب قائلا:" ورش التمثيل بتخليك تتمرن وتبقى في الفورمة وعندك مخزون من التعليم".