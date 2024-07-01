يورو 2024.. شوط أول سلبي بين فرنسا وبلجيكا

انتهى الشوط الأول بين منتخب فرنسا ونظيره بلجيكا، بـالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وفشل كل فريق فى استغلال الفرص التى أتيحت له، وعدم فرض اسلوب لعبه على الاخر، مما جعل الشوط الأول يخرج بنتيجة صفرية فى الأهداف.

وخاض ديديه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا، اللقاء بتشكيلة مكتملة الأركان جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي، أوريلين تشواميني، ادريان رابيو، انطوان جريزمان.

خط الهجوم: ماركوس تورام، كيليان مبابي.

كما دخل دومنيكو تيديسكو المدير الفنى لمنتخب بلجيكا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: ووت فايس، يان فيرتونخين، آرثر ثياتي، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: أمادو أونانا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، لويس أوبيندا.

وتأهل المنتخب الفرنسى إلى ثمن نهائي يورو 2024، بعد وصافة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط خلفا لمنتخب النمسا المتصدر.

بينما انتزع منتخب بلجيكا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في نسختها الـ 17، كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.